أبراج الثلاثاء 24 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز -خاص:

مولود ٢٤/ ٩: متطلب ومفرط الثقة، مغرور سريع الغضب، مندفع وناجح بسرعة، متلهف فنان، مفعم بالحيوية، صاحب حدس، متعاون، متفرد متعدد المواهب، اقتصادي من الطراز الاول، يعرف كيف ينفق، حافل بالظروف الغنية، فرصة مناسبة للتجديد، تغييرات مفاجئة في حياتك الاجتماعية، فرصة للسفر هجرة او اقامة مؤقتة، تعلم لغة جديدة، مهارة وتعامل مع اشخاص نافذين، شراكات مصدرها لا بأس، كن منتبه ومتيقظ لمواضيع الميراث

الحمل: بعد يومين من الهواجس والصعوبة العائلية والمنزلية، لا تضيع وقتك، نهارك فيه انسجام وتقارب، حظوظ قوية، مناسب لتخوض منافسة وتأخذ مبادرة لا تتردد، للبعض تركز اهتمامك وتعيد تقييم بعض امور اولادك او اطفالك، او تقوم بدور بارز لاحد الأولاد او لحبيب، يوم جيد وفيه مساعدة

الثور: افكار ذكية ومترابطة، مشروعك، تنشغل بموضوع صحي وعائلي، او لديك قدرة على وضع جديد وترغب في ترميم اشياء تخص منزلك، ابق عاقلا وواعيا فالاجواء متطلبة، لا تفقد السيطرة، قوة نفسية متجددة، اهتم بنفسك او شيء يتعلق بالبيت

الجوزاء: تهتم بمواهبك وقدراتك على التحليل المنطقي، فرح وتسلية واستعادة موقع، نهارك فيه فرصة للحوار والتقارب مع اهل او اخوة، نهار دعم ومساعدة، تروج لعملك وتتخطى العقبات، توقع تجاذبات وتجنب الفشل، اذهب لمواعيدك نهارك ناجح، تفاوض وتجادل

السرطان: القمر ببرجك له يومان وبانتقاله للاسد، لحظات سعيدة وانفراجات، محور اهتمامك وتقدير اهتمامك، تفرح بمكسب وارباح، للبعض مكاسب او استرداد دين او مكافأة، قبل اتخاذ قرار جذري بخصوص المال، بدات تنتظر وضوح الرؤيا بخصوص ما تفكر به

الاسد: مر عليك يومان قليلا الحظ، لكن بانتقال القمر لبرجك، تستعيد هدوءك موقع نافذ وفعال، تكون الامور واضحة بالنسبة لك، تقوم بخطوة جريئة وتحدد مسار علاقاتك، تلتقف الكرة اي انك اكثر مهارة وقادر على حل مشاكلك، لا احد يقف بطريقك، تطوي الصفحة المزعجة وتفتح صفحة جديدة

العذراء: لا تنتظر اي تحرك او انطلاقة، لا تستعجل امر، يومك فارغ من الطاقة، هذا لا يعني ان يومك سلبي، لكن يستحسن ان تلجأ الى قدراتك بذكاء ومهارة، لا تتذمر من حالة الركود والفشل وخيبات الأمل، انتبه من خسارة مالية او غش او احتيال، هدوء في حياتك.

الميزان: يوم جيد لتطرح أسئلة، تلاقي ترحيب، تطور إحدى علاقاتك، تتقدم اجتماعيا، دعوات أحداث تكون مشغول ببعض منها يناسبك ان تكون وسط مجموعة، بإمكانك ان تراهن على الحظ لتحقيق مشاريعك، تطلب امنية عن طريق الاصدقاء، يوم للتفاعل، شخص يريد ان يدعمك والاصدقاء لجانبك

العقرب: يوم ضاغط، لكن ليس بالضرورة سلبي، يوم متطلب، لا تترك احد يحبطك، ناقش بوضوح، حدد اهدافك وتعاون مع الاخرين كي لا تخسر ثقة احد الاشخاص النافذين او اخ او ام ، لا تكابر بل اطلب نصيحة ومساعدة، نزلة اسواق تعامل مع وجوه جديدة، انت اليوم رابح او خاسر واجعل من صيتك جيدا كي تبقى الرابح

القوس: من الصباح انت على موعد، احتمال تجربة غنية مفرحة، وصول لاهدافك، تكون نجم بمحيطك، تعرف لقاء مهم يقلب المعايير او اتصال لاماكن بعيدة، تفكر بسفر، تتبدل بعض الظروف وتشكل عندك عدة تنقلات ولقاءات، تمشي امورك بسهولة، انتبه من اوضاع التنقلات، سفر او استقبال زوار، انتبه من السرعة على الطرقات

الجدي: انت اليوم افضل من اليومين السابقين، مضغوط على صعيد الامور المالية والمشاركة والنشاط، تناقش شيء جديد او قديم او يخص تأمين او ارث، انتبه لا تضيع في التفاصيل، انتبه ستناقش فاتورة ظرف استشفائي، او تحصل على شراكة او تعويض او تصلح اخطاءك او اوراقك، امر استشفائي يظهر

الدلو: يومان من كثرة الاعباء تتزامن مع الواجبات وبوجود القمر ببرج الأسد، انتبه أن تقع ضحية لابتزاز او مناورة، ابحث عن قواسم مشتركة دقق بالتفاصيل وخاصة اذا كنت مكلف باوراق، للبعض اراء الاخرين فيها عناد او تحكم باراء الاخرين مناقشة وخصومة، لا تخالف القوانين وانتبه للشركاء ولا تتسرع بتصرفاتك

الحوت: اجواء حركة وعمل كثير، تشارك بورشة عمل او استلام مهم يستدعي تنقل اكثر، يوم صعب لا تتاخر عن التزاماتك، انتبه لصحتك، احتمال صحة احد مقرب، حاول ان تمرر نهارك بهدوء تام، نهار تحتاج فيه لدعم ومن الضروري ان تتقيد بجدول اعمالك، احترم الالتزامات والمهن على انواعها