قصف يستهدف موقع عسكري عراقي و قذائف على السفارة الامريكية

جهينة نيوز:

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء الإثنين، بتعرض مقر تابع للشرطة الاتحادية، في محافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد، لقصف مدفعي.

وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك"، الذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن أربع قذائف هاون سقطت على مقر الفرقة الآلية الخامسة، التابعة للشرطة الاتحادية، في ناحية الرياض بمحافظة كركوك، شمالي البلاد.

وحسب المصدر، أن القصف لم يسفر عن خسائر بشرية، أو مادية.

و في ذات سياق تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد، إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا، اليوم الاثنين.

و أفادت وكالة سبوتنك، مساء الإثنين، 23 أيلول/سبتمبر، بإن قصف بصواريخ الكاتيوشا استهدف مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ، وسط العاصمة بغداد, في حين ذكرت وسائل اعلام عراقية ان قذيفتين على الاقل استهدفتها السفارة الامريكية.

و في سياق آخر انفجرت عبوة ناسفة في احد مطاعم بغداد و لم تسفر عن وقوع اصابات بشرية بحسب ما نقلت قناة العهد الاخبارية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن الذي بدوره ذكر ان عبوة ناسفة اسفرت عن تضرر عدد من السيارات و الباب الخلفي لاحد النوادي في بغداد دون وقوع اي اصابات و قد فتح تحقيق بالحادث.

وكالات