السفير الايراني في لندن يعلن الافراج عن ناقلة النفط البريطانية

جهينة نيوز:

اعلن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن "حميد بعيدي نجاد" رفع الحجز عن ناقلة "ستنا امبرو" البريطانية.

وفي تغريده نشرها عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الاثنين، ذكر بعيدي نجاد، انه "تم اليوم رفع الحجز عن ناقلة ستنا امبرو الكبيرة التي ترفع علم بريطانيا، وذلك بعد اكتمال الاجراءات القضائية والقانونية للجمهورية الاسلامية الايرانية بشأنها".

وكانت بحرية حرس الثورة الاسلامية اعلنت في 19 يوليو (2019) احتجاز ناقلة بريطانية تدعى "استنا ايمبرو" عند العبور من مضيق هرمز، وذلك على خلفية نقضها قوانين الملاحة البحرية الدولية وتلبية لطلب منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية.

فارس