ميليشيات الاحتلال التركي ترغم اطفال سوريين على تنظيف المراحيض - فيديو

جهينة نيوز:

لم تكتف العصابات الارهابية التي تتبع للاحتلال التركي بالاعتداء على الاطفال و في احيان ارغامهم على حمل السلاح بل تعدتها الى قيام ما يسمى شرطة الجماعات الارهابية على جلب الاطفال و ارغامهم على تنظيف مراحيض مقرات الارهابيين.

و جديد المشاهد التي نشرها الارهابيين على صفحاتهم مشاهد تظهر ارغام ما يشمى الشرطة الحرة التي تتبع لقوات الاحتلال التركي على ارغام اطفال على تنظيف مراحيض مقرهم في عفرين المحتلة من قبل جيش الاحتلال التركي و ميليشياته الارهابية.

و في وقت سابق نشر الارهابيين مشاهد تظهر تعذيب اطفال سوريين و الاعتداء عليهم بوحشية وسط صمت دولي و صمت منظمات الطفولة و حقوق الانسان.