الإسكان: مهلة جديدة للمكتتبين المتأخرين عن تسديد أقساطهم

جهيننة نيوز:

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن منح المواطنين “المكتتبين والمخصصين” في جميع المشاريع المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم لمدة تزيد على 240 يوما متصلة أو منفصلة مهلة جديدة لغاية الـ31 من شهر آذار لعام 2020 لتسديد الأقساط والالتزامات المالية مع غراماتها.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه أنه في حال عدم التسديد ضمن الفترة المحددة أعلاه ستصدر قرارات إلغاء بحق المتخلفين عن التسديد بناء على الأنظمة والقوانين معتبرة هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي وإنذار نهائي.

رفع القسط الشهري للمكتتبين على السكن الشبابي بدمشق وريفها “فئة أ” المرحلة الخامسة والأخيرة

وفي بيان مماثل أعلنت المؤسسة عن تعديل القسط الشهري إلى 8 آلاف ليرة سورية اعتبارا من تاريخ 1-10-2019 للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي بدمشق وريفها “فئة أ المرحلة الخامسة والأخيرة مدة 12 سنة” مشيرة إلى مباشرة المؤسسة بتنفيذ المشروع في مدينة الديماس الجديدة بدمشق وريفها.

ودعت المؤسسة المكتتبين المشمولين بالإعلان إلى مراجعة مديرية الحسابات في الإدارة العامة بدمشق أو فرع الديماس بضاحية قدسيا مصطحبين معهم دفتر الاكتتاب ليصار إلى تعديل القسط الشهري اعتبارا من الأول من تشرين الأول من العام الحالي.