ضبط كمية من المخدرات مهربة في صهريج محروقات بريف حمص

جهينة نيوز:

من خلال المتابعة الأمنية الدقيقة وعمليات البحث والتحري لمنع عمليات تهريب المواد المخدرة والاتجار بها وتقديم الفاعلين للعدالة ألقت الجهات المختصة القبض على شخصين يستقلان صهريج محروقات بريف حمص وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة المهربة موضوعة في مخبأ سري أحدثوه في الصهريج لهذه الغاية.

وذكر مصدر في الجهات المختصة أنه “بناء على معلومات وتحريات مكثفة تم نصب كمين محكم لصهريج محروقات يقوده أحد الأشخاص وبرفقته آخر وتوقيفه بريف حمص وبعد تفتيش الصهريج تم العثور على مخبأ سري فيه كمية من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون”.

وبين المصدر أنه تم “توقيف راكبي الصهريج ومصادرة المخدرات وبالتحقيق معهما تبين أن وجهتهما كانت إلى حلب”.