بوتين: التدخل الخارجي في شؤون الدول يتسبب بإثارة النزاعات

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرص الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة على منع أي تدخل خارجي في حياتها الاجتماعية والداخلية.

وجاء في رسالة وجهها بوتين إلى المشاركين في اجتماع لقادة أجهزة الأمن والاستخبارات في رابطة الدول المستقلة في مدينة قازان اليوم إن “الحديث يدور عن محاولات للتأثير من الخارج على الرأي العام والحياة السياسية في كل بلد تقريباً الأمر الذي يسبب إثارة نزاعات من كل نوع ويقود إلى إذابة تقاليد قومية تبلورت على مدار قرون وذاكرة تاريخية للشعوب ووضع مفهوم السيادة الثقافية وسيادة الدولة موضع الشك وخرق حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها”.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن الهدف المشترك لدول الرابطة يتمثل بمنع محاولات زعزعة الاستقرار والتدخل الخارجي في العمليات السياسية والاجتماعية الجارية فيها وتأمين مصالح المجتمع وحقوق المواطنين وحرياتهم.

وكان مدير القسم الخامس التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا أكد خلال الاجتماع في وقت سابق اليوم أن الاستخبارات الأمريكية متورطة بنقل إرهابيي تنظيم “داعش” إلى المناطق الشمالية من أفغانستان لزعزعة استقرار الوضع على حدود رابطة الدول المستقلة.

بوتين: روسيا: رابطة الدول المستقلة: