عاصي الحلاني يتعرض لانتقادات بسبب اغنيته للسعودية

جهينة نيوز:

تعرض الفنان عاصي الحلاني لانتقادات شديدة بعد أغنية أصدرها بمناسبة العيد الوطني للسعودية تحت عنوان" مملكة الحب" وأهداها للسعوديين قيادة وشعبا حسب ما جاء في تغريدته على تويتر

الانتقادات التي طالته وكتبت بتعليقات على تويتر أشارت إلى أنه يتغنى بالقيادة السعودية التي أشرفت على قتل الأطفال الأبرياء في سورية واليمن وفي أحد التعليقات جاء" لقد نسيت ان تضيف القتل على اسم مملكة الحب،لان اسمها هو مملكة حب القتل،قتلت في العراق وسورية واليمن وليبيا حتى في بلدك لبنان،اذا كنت اعمى البصر،لاتكن اعمى البصيرة" وفي تعليق آخر كتب أحدهم" مملكة الشر والارهاب" فيما كتب مغرد آخر مرفقا تعليقه بصورة لأطفال يمنيين قتلتهم النيران السعودية" ومن الحب ماقتل" وأيضا علق مغرد مرفقا تعليقه بصورة لطفل يمني يعاني المجاعة التي كانت أهم اسبابها الحرب على اليمن متهما عاصي بتقاضي الاموال مقابل أغنيته" الله يلعن المصاري شو بتعمل"

هذا وإن الأغنية وجدت من يمتدحها ويسمعها ولكن أصوات الانتقادات سبقت وقد طرح عاصي أغنيته على يوتيوب وتطبيق أنغامي الشهير وتطبيق ديزر