رانيا اليوسف أصبحت مادة دسمة للإعلام.. وترفض الرد على منتقديها

الإثنين, 23 أيلول 2019 الساعة 15:53 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

رانيا اليوسف أصبحت مادة دسمة للإعلام.. وترفض الرد على منتقديها

جهينة نيوز:

ظهرت الفنانة المصرية رانيا اليوسف بعدة إطلالات جريئة خلال مهرجان الجونة السينمائي ما عرضها للانتقادات فأصبحت بذلك مادة دسمة للإعلام ولانتقادات الجمهور

وفي حديث لها لمواقع فنية بينت اليوسفعدم اهتمامها بتارد على منتقدي إطلالاتها الأخيرة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، لاقتناعها بما ترتديه من ملابس ملائمة لقوامها الجسدي.

وأضافت رانيا أنها تظهر بإطلالات عصرية تتماشى مع صيحات الموضة الموضة موضحة أن هناك فئات معينة تنتقدها وهي لا تهتم لهذه الفئات بخاصة وأنها لا ترتدي ملابس مشينة وما إلى ذلك، بحسب قولها، متابعة: "أرى أن حالة الانتقاد مُبالغ فيها ولكني لا ألتفت إليها كما أشرت".

يذكر أن رانيا يوسف غادرت مهرجان الجونة السينمائي، أمس الأحد، لارتباطها بتصوير مشاهدها في مسلسل "الآنسة فرح"، الذي ينتمي إلى نوعية أعمال التسعين حلقة


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