بالفيديو.. شاب يغرق وهو يطلب يد حبيبته

جهينة نيوز:

لقي أميركي حتفه غرقا وهو يطلب الزواج من حبيبته في قاع البحر في إحدى جزر تنزانيا، على ما كشفت إدارة الفندق حيث كانا ينزلان.

ونشرت كينيشا أنطوان صورا لشريكها ستيفن ويبر على "فيسبوك" وهو يطلب يدها عبر نافذة غرفتهما الواقعة في قاع البحر في فندق مانتا في زنجبار.

وأظهر شريط الفيديو ستيفن ويبر، وهو مزوّد بقناع ومجذافين، يسبح باتجاه نافذة الغرفة التي بسط عليها رسالة مكتوبة مفادها "يتعذر عليّ أن أحبس نفسي بما فيه الكفاية لأقول لك كلّ ما أحبه فيك، وأنا أحبك أكثر فأكثر يوما بعد يوم. فهل تريدين أن تكوني زوجتي؟"

ثم أخرج الشاب علبة صغيرة فيها خاتم الزواج، في حين كانت كينيشا أنطوان تصرخ فرحا وهي تصوّر المشهد.

ولم تكشف بعد بالتحديد ملابسات وفاة الشاب في جزيرة بيمبا التي تشكّل مقصدا رائجا لشهر العسل. ولا تزال التحقيقات جارية.

وكتبت كينيشا "تعذّر علينا الاحتفال ببداية حياتنا المشتركة لان أجمل يوم في حياتنا تحول إلى الاسوأ"، مؤكدة وفاة حبيبها.

وقد نزل الزوجان في "غرفة في قاع البحر" تكلّف 1700 دولار لليلة الواحدة وتحيط بها مياه فيروزية اللون