بالفيديو.. ماجد المهندس يهرب من معجباته في السعودية

جهينة نيوز:

انتشر مقطع فيديو على تويتر يوثق لحظة هروب الفنان العراقي ماجد المهندس من مطاردة المعجبات له في الحائل السعودية

وفي التفاصيل.. أحيا الفنان ماجد المهندس حفلاً في مدينة حائل بالسعودية ضمن احتفالات المملكة بالعيد الوطني الـ89. وبعد الحفل، انتشر مقطع فيديو اعتبر الاكثر تدوالاً، يظهر فيه المهندس وهو يهرب من أمام المعجبات اللواتي بدأن بالصراخ والركض خلفه، فيما انتقدت تصرفات المعجبات بشكل واسع عبر "تويتر" من المغرّدين السعوديين

وكان المهندس بعد نهاية حفله وأثناء مغادرته للمسرح وقبل صعوده للسيارة وقف وحيّا الجمهور، مما جعل مجموعة من المعجبات يتوجّهن نحوه. كما انتشر مقطع فيديو أثار الاستياء لاحدى المعجبات وهي واقفة في جوار صورة المهندس وتقبلها