لأول مرة في تاريخ السينما المصرية.. فيلم يكسر حاجز الـ100 مليون جنيه!

الإثنين, 23 أيلول 2019 الساعة 14:37 | ثقافة وفن, سينما

لأول مرة في تاريخ السينما المصرية.. فيلم يكسر حاجز الـ100 مليون جنيه!

جهينة نيوز:

بعد نحو شهرين فقط من عرضه في دور السينما، في الخامس والعشرين من تموز الماضي، كسر فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم المصري كريم عبد العزيز، رقما قياسيا، بحصده 100 مليون جنيه (نحو 6 ملايين دولار).

ويعد الجزء الثاني من الفيلم المأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، أول فيلم في تاريخ السينما المصرية يحقق إيرادات تصل إلى الـ100 مليون جنيه، وفق ما ذكر موقع "اليوم السابع" المصري.

و"الفيل الأزرق 2" من إخراج مروان حامد، ويضم نخبة من نجوم الفن إلى جانب كريم عبد العزيز، هم نيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار. والفيلم من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وتبدأ أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، ويجمع بين الدراما والغموض والرعب، ليصبح عملا فنا فريدا من نوعه في السينما العربية.


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