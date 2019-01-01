وزارة الثقافة تكرم الفنان أيمن زيدان ومجموعة من الأدباء والناشرين

الإثنين, 23 أيلول 2019 الساعة 14:34 | ثقافة وفن, ثقافة

وزارة الثقافة تكرم الفنان أيمن زيدان ومجموعة من الأدباء والناشرين

جهينة نيوز:

اختتمت مساء أمس فعاليات معرض الكتاب الدولي في مكتبة الاسد باحتفال اقامته مكتبة الأسد الوطنية لتكريم شخصيات أدبية وثقافية ساهمت بإنجاح المعرض عبر دوراته المتتالية وتقديرا لإبداعهم ونتاجهم الراقي.

وقدم وزير الثقافة محمد الأحمد بحضور رئيس اتحاد الكتاب العرب مالك صقور والسفير الإيراني بدمشق جواد ترك أبادي شهادات تقدير لمجموعة من الأدباء والفنانين والناشرين الفنان أيمن زيدان محمد حديفي وفلك حصرية والدكتور عاطف بطرس والشاعر خالد أبو خالد ونهلة كامل والدكتور عبد الله الشاهر وأمير سماوي والدكتور طالب عمران وجناح وعدنان سالم ومن لبنان عيسى الأحوش ومن مصر رضا عوض وجناح وزارة الثقافة الإيرانية.

وقال الفنان أيمن زيدان في تكريمه: «يسعدني أن أكون واحداً من المكرمين في فعالية ثقافية هامة كمعرض الكتاب السنوي بدورته الحادية والثلاثين، وأتمنى الاستمرار في تقديم منجزات تليق بمثل هذه التكريمات، وأمنياتي دائماً أن تكون الثقافة حاضرة بكل تفاصيل حياة السوريين، لأنها وسيلة من وسائل إعادة البناء المجتمعي، وخاصة بعد الحرب، كما أدعو إلى تكريس هذه الفعاليات والمبادرات الثقافية».

يذكر أن المعرض افتتح فعالياته في الثاني عشر من شهر أيلول ورافقته العديد من المحاضرات والعروض السينمائية


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