على خطى ريما الرحباني... الفنانة لطيفة التونسية تحذر

جهينة نيوز:

حذّرت الفنانة لطيفة كل من يغنّي أو يسجّل أو يعيد توزيع أي أغنية من أغنياتها باتخاذ كل الإجراءات القانونية، وغرّدت قائلة: "أعتقد أنه بما أنني تعبت في مشواري وأنتجت كل رصيدي وألبوماتي وفيديواتي بمجهودي الفردي، سأتخذ موقف ريما الرحباني (ابنة السيدة فيروز) وأعلن أنني سأتخذ كل الاجراءات القانونية لمن يغني أو يسجّل أو يعيد توزيع أي أغنيه من أغنياتي".

هذه التغريدة، نالت تعليقات وانتقادات واسعة التي أجمعت على اعتراض مقارنة لطيفة مكانتها وأعمالها الفنية بالسيدة فيروز، فيما عادت وغرّدت موضحة: "لا تستعجلوا، أنا لا أقصد من يدندن في منزله أو في برنامج، بل أقصد من يعيد توزيع أي أغنية ويغنيها أو يغنيها في شكل رسمي. نحن في عصر الـ"ديجيتال" والـ"يوتيوب" والحقوق الرقمية".

التغريدة والتوضيح جلبا انقساماً في الآراء بين جمهور لطيفة الذي أثنى على خطوتها للمحافظة على رصيدها الفني، وبين مستغرب لإقدام لطيفة على التغريدة وإرفاقها بتوضيح وضع في خانة "لا لزوم له"، بعدما قارنت أرشيفها الفني بما تقتنيه السيدة فيروز