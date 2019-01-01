الانتهاء من 99 % من عملية التحديد والتحرير باللاذقية

جهينة نيوز – عاطف عفيف

ذكر مدير المصالح العقارية باللاذقية جهاد حاطوم أن مديرية المصالح العقارية في اللاذقية انتهت من 99% من عمليات التحديد والتحرير في المحافظة وبقي فقط ثلاث مناطق هي الفويرسات والقصيبة والحدادة في جبلة، وتقوم المديرية حالياً بالمسح الفني لكافة العقارات المحددة والمحررة سابقاً، وبقي هناك 12 منطقة فقط غير ممسوحة فنياً لكنها محدد ومحررة.

وأشار بأن عملية الأتمتة مستمرة حيث وصل عدد العقارات المؤتمتة إلى 52500 عقار ويمكن الحصول على الخدمة الخاصة بهذه العقارات إلكترونياً، ويمكن الوصول لها من كافة مديريات المصالح العقارية في القطر، كما ويمكن الحصول على خدمة البيان العقاري المؤتمت وكذلك بيان المساحة وبيان المخططات .

ويتابع : كما افتتحنا خدمة الحصول على إخراج قيد النفوس أي البيان العائلي والإفرادي الخاص بالمعاملات العقارية وذلك من خلال الربط مع مديرية الأحوال المدينة ، ما يسهل على المواطن ويختصر عليه الكثير من الوقت والجهد أثناء إجراء أي معاملة عقارية، وسيتم تفعيل هذه الخدمة في دائرة المصالح العقارية في جبلة.

وعند السؤال عن المدة الزمنية للانتهاء من عملية الأتمتة أشار حاطوم أنه لا يمكن تحديد متى سيم الانتهاء كونه يوجد كم كبير من العقارات، لقد بدأنا بمدينة اللاذقية، وأنهينا المدينة كخطوة أولى وهي خطوة رائدة وترفد الحكومة الإلكترونية .

أما حول موضوع إزالة الشيوع الموضوع الذي يؤرق الكثير من المواطنين باللاذقية قال : بأن إزالة الشيوع انتقلت بالقانون رقم 1 للعام 2015 إلى محاكم الصلح المختصة مكانياً، ويمكن إقامة دعاوى إزالة الشيوع بمحاكم الصلح المختصة بعملية إزالة الشيوع.