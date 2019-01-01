بالفيديو: اشتعال منصة ألعاب نارية في احتفالات اليوم الوطني السعودي

جهينة نيوز:

اشتعلت إحدى منصات إطلاق الألعاب النارية خلال الاحتفالات باليوم الوطني السعودي في العاصمة الرياض.

وأوضحت الهيئة العامة للترفيه في السعودية ملابسات الحادث الذي تم توثيقه في مقطع فيديو متداول يظهر اشتعال إحدى منصات إطلاق الألعاب النارية بالقرب من استاد الملك فهد الدولي بالرياض، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وأكدت الهيئة أن التحقيقات التي "تم إجراؤها فور وقوع الحادثة بالتعاون مع الجهات الأمنية بينت أن هناك خللًا وقع في مرحلة الإطلاق، نتج عنه إصابة طفيفة لطفلة وتمت معالجتها في الحال من قبل فرق الهلال الأحمر الموجودة بالموقع، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار أخرى".

ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن منصات إطلاق الألعاب النارية حفاظا على سلامتهم.