تقرير إندونيسي نهائي يكشف أسباب تحطم بوينغ "737 ماكس 8"

جهينة نيوز:

عزا التقرير النهائي للمحققين الإندونيسيين حول أسباب تحطم طائرة اندونيسية من طراز بوينغ "737 ماكس 8" في تشرين الاول الماضي ومقتل جميع ركابها إلى عيوب في التصميم وتراخي في الرقابة.

وقالت صحيفة "وول ستريت" أن مسودة النتائج تكشف أيضا سلسلة من أخطاء الطيار والصيانة كعوامل تسببت في تحطم الطائرة ومقتل 189 شخصا كانوا على متنها.

وأضافت الصحيفة أن محققي حوادث الجو الأمريكيين يستعدون لإعلان جملة من توصيات السلامة المنفصلة تشمل تعزيز مهارات الطيران للطيارين وتعزيز فحص إدارة الطيران الاتحادية لتصميمات الطائرات الجديدة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تدعو الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل في نهاية الشهر الجاري إلى تحسينات في تدريب أفراد قمرة القيادة وفي اتخاذ أفراد الطاقم القرارات والتركيز على التغيرات المحتملة في شهادات الطائرات الجديدة.

وتم وقف تشغيل هذا الطراز من الطائرات منذ اذار عقب تحطم طائرتين من هذا الطراز (اندونيسية وإثيوبية) وسقوط قتلى خلال 5 أشهر.

ولم يعلق متحدث باسم شركة "بوينغ" على تقرير الصحيفة ولكنه قال إن الشركة تواصل دعم سلطات التحقيق مع استكمال تقريرها