أسلحة وذخيرة متنوعة من مخلفات الإرهابيين في قرية كفرنبودة بريف حماة

جهينة نيوز:

عثرت الجهات المختصة بحماة خلال استكمال عمليات تمشيط قرية كفرنبودة شمال غرب مدينة حماة على كمية من الذخيرة والأسلحة المتنوعة من مخلفات الإرهابيين.

وأفادت وكالة سانا بأن الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات من الجيش العربي السوري واصلت عمليات تمشيط قرية كفرنبودة نحو 50 كم شمال غرب حماة وعثرت على أسلحة وذخائر من مخلفات المجموعات الإرهابية التابع أغلبها لتنظيم جبهة النصرة.

وبينت الوكالة أن من بين الأسلحة التي عثر عليها رشاشات بي كي سي و بي كي تي وكمية كبيرة من ذخائر متنوعة منها لرشاشات متوسطة وأسلحة خفيفة إضافة إلى منظار وقاعدة مدفع هاون 120.

وضبطت الجهات المختصة أمس الأول خلال مواصلتها أعمال تأمين المناطق التي حررها الجيش من الإرهاب بريف حماة الشمالي صواريخ وذخائر وقذائف من مخلفات الإرهابيين في مزارع قرية الزكاة.