الشعب السعودي يعاني من تواطؤ نظامه مع الغرب - فيديو

الأحد, 22 أيلول 2019 الساعة 23:44 | سياسة, عربي

جهينة نيوز

العقوبات الغربية التي وصلت لحد الارهاب بحق الشعب السوري من خلال منع وصول امدادات الوقود الى المواطنيين السوريين و التي تواطئت معها السعودية و منعت مرور ناقلات النفط من قناة السويس الى سورية تسببت بازمة خانقة في الوقود و اصبحت طوابير السيارات على محطات الوقود مشهد يومي في سورية,

و اليوم يعيش المواطن السعودي ذات الازمة بسبب عدوان نظامهم على اليمن نيابة عن السيد الامريكي ولا ناقة للسعودية بها و لا جمل

و على اثر العدوان السعودي على اليمن و الذي ينفق خلاله ال سعود ثروات شعوبهم لقتل و حصار الشعب اليمني و منع وصول امدادات الطاقة اليه رد الجيش اليمني بقصف منشآت آرامكو مما تسبب بازمة وقود حادة في المملكة, و تناقل ناشطون مشاهد طوابير السيارات على محطات الوقود


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