أبراج الاثنين 23 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٣/ ٩: يحب الحياة، لا يحب المشاكل، يدافع عن الحق، لا يتحمل البقاء لفترة هادئ لأنه يحب الحيوية والحركة ولا يحب القيود، صادق وصريح لكن لا يقصد الإساءة دائماً لأنه يحب السلطة والنفوذ، يحتفظ بجانب خاص وغامض من شخصيته، يستبق الحدث وعنده قدرة على التوقع، لكن المرحلة القادمة جديدة تكون محظوظ، انفراجات، الأوضاع العاطفية تكون ممتازة، ارتباط للبعض وفترة مناسبة للقاء نصفه الآخر حظوظ وفرص ويفخر بالنتائج لأنه يوجد فرصة في كل مكان

الحمل: حاول ان تبقى متيقظ فقد تطرأ مسائل ملحة تتطلب حكمة ومرونة، لا تتهرب من المسؤوليات العائلية او مسألة شخصية، جرّب أن تتفهم ويمكن أن تقوم بتصليحات وتدور نقاشات حامية جرّب أن تتفاداها اليوم، واعمل نفسك غير سامع وداري محيطك اليوم، تواجهك بعض العرقلات والتاجيلات

الثور: نهار لطيف حاول ان توضح كلامك، لا تثر مواضيع حساسة خاصة على صعيد اخوة او احد من محيطك نهار يحمل لك سفرة قصيرة، او مشاركة، يوم مناسب للدراسة، لتكن نفسيتك مطمئنة، لديك نشاطات ومقابلات تعطي انعكاس رائع عن مجرى نهارك وتمضي وقت جميل مع الاهل والجيران

الجوزاء: يحمل لك فرصة لحلول من المشاكل المالية، نظم فواتيرك تفاديا لتراكمها او الوقوع في المشاكل، تفرح لانفراج وتكثر النشاطات وتواجه انفراج يخص امر مالي، هدايا او مكاسب، تنشط المساعي وتصل لهدف بفضل قوة ارادتك، ربما تنال ما تتمناه أو تطلب خدمة أو تقصد شخص بقصد خدمة ليلبيك

السرطان: القمر ببرجك، مطمئن للخواطر اليوم، تظهر حلول لمسألة شخصية متأزمة، تعود لاستلام زمام أمورك وتتحمس لبدء خطة تطور جديدة في حياتك اليومية وأيضاً تحمل لك الفترة خبر أو حسم لقضية عالقة، تستغل الوضع الهادئ لمواجهة ذاتك او لمواجهة الغير، تشعر بالقدرة على المواجهة وهذا جيد لان القمر عندك

الاسد: اليوم أقل حظ وخاصةً بتراجع صحي أو معنوي إذاً لا تجازف في استقرارك، يمكن أن تسمع كلام معسول، لا تثق بأحد ربما اليوم يخيب أملك بسبب أمر طارئ بآخر لحظة ولا تنسى أن اليوم امورك فيها خربطة بسبب القمر ببرج السرطان، سوف تقضي وقت في المنزل وتنتبه لصحتك وكن صبور حتى تنال ما تريد، تستعيد حماستك بوصول القمر لبرجك لكن الان لا تجازف، الحظوظ ضعيفة قد تخذلك، تاخير او بلبلة

العذراء: تعيش فترة جميلة، فرص جديدة، تعزز روابط اجتماعية، تكثر زياراتك ولقاءاتك المفيدة، تأثير اليوم عليك جيد يجعلك تواظب نهارك حتى يرافقك الحظ لتفتح أبواب صداقة وتعمل تسويات، ممكن أن تلتقي مع الأصدقاء وتعمل دعوة أو سهرة، هذه الفترة ناشطة اليوم، تتوضح لك الفكرة وتتشجع باتخاذ خطوات الجو به حماسة ويكون باستطاعتك تصحيح الاوضاع واعادتها لوضعها الطبيعي

الميزان: يجب أن تكون حاضر وتثبت وجودك على جميع الأصعدة، اليوم سر نجاحك بالعمل و دقتك بتنظيمك واحترام مواعيدك بمرونتك وسرعة تكيفك مع المسؤولين، امر ضروري يظهر اليوم او مسؤولية خاصة تحقق نجاح وسمعة طيبة، بمعنى سلام وارتياح وسمعة طيبة اذا كنت تعمل بتنظيم ومواعيد جيدة لك

العقرب: تحلو لك اللقاءات، مصالحة، الحظ داعم يحمل لك حوافز مهمة تقربك من أهدافك المنشودة، تحرك لا تبقى مكتوف الأيدي، فعلاً النهار يحمل لك سفر أو اهتمام باتصالات لأماكن بعيدة، يوم حافل لتسعى لتعمل سلام، امر عاطفي يشغل بالك، تسمع خبر سار، مكافأة على جهودك، استثمار او مكاسب، كن موضوعيا ومعتدل في عقد الصفقات، تاكد من المعطيات فيه ربح وافكار ذكية

القوس: تجد نفسك مرتاح وخاصةً بالقرب من محيطك لتلعب دور مهم لتسوية وقضية عالقة يمكن على صعيد أمور مالية مشتركة أو مصالحة لكسب التأييد، الطريق خالي تماماً من الحواجز، لا عليك غير أن تعيد النظر ببعض قراراتك، بمطلق الأحوال اليوم الوقت مناسب لتجسد أمنياتك، لا تنسى صحتك، مرافقة مريض، او تفرح لانفراج باختفاء الهموم، تفخر بنجاحك، خصص وقتا للأحبة

الجدي: الأيام القادمة أفضل، لكن اليوم سوف تعطي اهتمام على صعيد شراكة، لا تضيّع الوقت في الندم والأسف ولا تدع طباعك متقلبة، ربما يوجد بعض التأجيل لذلك لا تدع مزاجيتك تؤدي لخلافات أو مشكلة، هدئ من روعك وعالج الأمور بمنطق وجرّب أن تعمل لقاءات لطيفة ومصالحة وتقارب إذا دعت الحاجة بمعنى اليوم عزز علاقاتك مع طرف آخر، تعيش فترة ضاغطة، لا تتورط بالمشاكل، لا تنتقد احد، عرقلة وتاجيل

الدلو: من الصباح تجد نفسك مضطر أن تكون متوتر لا عليك غير أن تنظم وقتك جيداً وتطلب مساعدة، وبكّر لأعمالك لأن اليوم أعمال كثيرة، تجنب السهر والارهاق، وقد تصل لحلول مرضية، ولا تعاند والتزم بمسؤولياتك وتعهداتك، يمكن أن تظهر لك مسألة تستوجب حضورك، لا تنسى أن تنتبه على صحتك، عمل كثير وتنقل ومواجهة الأمر الواقع لمعالجة اي مسألة طارئة، افكارك ذكية

الحوت: ارتفعت المعنويات، نهار مميز، حضورك قوي ، تستمد النشاط من اللهو والرفقة، تشعر باهمية التعاون والتعاطف، بامكانك قلب المعطيات لصالحك وتعيش يوم مختلف سواء اقتصادي او جامعي، تمارس نشاط فني او ادبي، صوتك مسموع وتفرح لانفراج او اختفاء الهموم