الحشد الشعبي يصدر توضيحا بشأن وقوع هجمات بطائرات مسيرة على قواطعه

جهينة نيوز:

نفى مسؤول الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعي، الأحد، وقوع أي استهداف بطائرات مسيرة لقطعات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، مؤكدا أن الانباء التي أثيرت بهذا الشأن عارية عن الصحة.

وقال الربيعي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إنه "في تمام الساعة 01:00 صباحا سمعنا دوي انفجار في منطقة المرصنات غرب الانبار قرب مقر معسكر اللواء الثالث عشر في الحشد الشعبي دون معرفة مصدر ونوع التفجير"، مبينا أنه "تم تكثيف الجهد الاستخباري والاستطلاع لغرض الوصول الى موقع ونوع التفجير لكنه تبين عدم وجود اي استهداف بطائرات مسيرة".

وأضاف الربيعي، أنه "لا صحة ايضا لوقوع اي استهداف أو تفجير في حوض الثرثار ضمن قاطع مسؤولية هيئة الحشد الشعبي كما أشاعت ذلك بعض وسائل الإعلام"، داعيا الى ضرورة "تناول الاخبار من مصادرها المعتمدة".