وزير الخارجية المصري يعلق على التحريض القطري التركي ضد بلاده

جهينة نيوز:

أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن استنكاره لتحريض وسائل إعلام "تركية وقطرية" ضد الدولة المصرية ودعوتها للمشاركة في مظاهرات "داعمة للفوضى".

وأكد شكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" بقناة "إم بي سي المصرية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن "دعاوى التحريض مرفوضة وستذهب هباءً".

وأضاف أن هذا "التحريض" لن يلقى أية استجابة داخل مصر، مشيرا إلى أنه "ينم عن حقد دفين لكل ما أنجزته مصر خلال الـ5 سنوات الماضية".

وأشار الوزير المصري إلى أنه تواصل مع عدد من وسائل الإعلام خلال تواجده في نيويورك للرد على ما روجته فضائيات بوجود تظاهرات في مصر، موضحا أنه "طالب القنوات بتصوير الأحداث على أرض الواقع".

و كانت قناة الجزيرة القطرية عرابة الربيع العربي عرضت مشاهد لمظاهرات قديمة و اضافت لها اصوات على انها ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علماً بأن مصر شهدت تظاهرة صغيرة لعشرات من ناشطي الاخوان المسلمين ضد الحكومة المصرية و تم تضخيمها على انها مظاهرات تعم جمهورية مصر العربية.