ايران.. عرض منظومة الدفاع الجوي "حائل" لاول مرة

جهينة نيوز:

تم عرض منظومة مدفعية للدفاع الجوي "حائل" للارتفاع المنخفض لاول مرة خلال فعاليات الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الايرانية بطهران اليوم الاحد بمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس.

وتحتوي هذه المنظومة على رادار سلبي passive radar ويرصد الهدف دون اطلاق الموجات ، مما يتيح التصدي له قبل رؤيته.

وتتميز منظومة "حائل" بانها متنقلة وسريعة الحركة ومصممة للتصدي للاهداف التي تحلق على ارتفاع منخفض مثل صواريخ كروز والطائرات المسيرة المهاجمة والاجسام الطائرة الصغيرة.

وتم تصميم وتصنيع منظومة "حائل" من قبل الخبراء الشباب في قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني، وتلبي احتياجات ايران في مجال الارتفاع المخفض.