طهران: سيتم الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة قريباً

الأحد, 22 أيلول 2019 الساعة 21:10 | سياسة, عالمي

طهران: سيتم الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة قريباً

جهينة نيوز:

اعلن رئيس مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية مراد عفيفي بور، اليوم الأحد، أن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" سيفرج عنها قريباً وستغادر ميناء بندر عباس باتجاه المياه الدولية.

وأكد المسؤول الإيراني أنه "على الرغم من أن المراحل القانونية والحقوقية لخروج ستينا إمبيرو من المياه الايرانية قيد التنفيذ، إلا أن الملف القضائي بشأن انتهاكات الناقلة لايزال مفتوحا".

وأضاف أن السلطات في ايران تتابع "إجراءات المحاكمة النهائية بشأن انتهاك قواعد الملاحة البحرية بالوسائل القانونية، وسنعلن الحكم القضائي عند صدوره".


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا