العثور على بقايا وحش "عملاق" كان يفترس الديناصورات

جهينة نيوز:

وجد العلماء بقايا تيروصور في بريطانيا، ويصل وزن الوحوش الطائرة الضخمة إلى 295 كغ تقريبا وطولها إلى سبعة أمتار تقريبا، وكانت هذه الكائنات تفترس صغار الديناصورات.

والتيروصورات ليست من سلالة الديناصورات فلا تسمى طيورا وإنما هي زواحف مجنحة ولكنها انقرضت في الوقت نفسه التي انقرضت فيه الديناصورات.

ويبلغ عرض جناحيه 10.5 متر ويشبه فكيه بالمنقار الطويل والعريض، وعاش التيراصور الذي تم إيجاده على جزيرة وايت البريطانية منذ 125 مليون سنة واسمه "Hatzegopteryx".

وحسب البيانات استخدمت هذه الكائنات أرجلها وجناحيها كالمقاليع لالتقاط الفرائس، وقال العالم الذي وجد التيروصور، على الأرجح هذا النوع كان من الكائنات الطائرة الأضخم التي عاشت فيث ذلك الوقت.

كما تنبأ العالم أن هذه البقايا المكتشفة تنتمي إلى واحد من أوائل التيراصورات الهائلة.

يذكر أنه في العام الماضي، تمكن العلماء أيضًا من اكتشاف نوع غير معروف سابقا من التيروصور العملاق في ولاية يوتا الأمريكية.

أما في عام 2017، تم اكتشاف أكثر من 200 بيضة تيروصور في الصين، مما يتيح للباحثين فرصة لمعرفة المزيد حول مراحل نمو التيروصورات.

سبوتنك