أرامكو تحذر موظفيها من التصوير

جهينة نيوز:

حذرت شركة النفط السعودية (أرامكو) موظفيها من رفع أو إرسال أو تبادل الصور أو مقاطع الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، أو تحديد مواقع الأعمال للمناطق المحظورة في الشركة.

و في بيان وصفته (أرامكو) بـ "تذكير" نبهت موظفيها إلى أنه، في حال عدم الالتزام بالتحذيرات من التصوير الفوتوغرافي والتقاط مقاطع الفيديو وتحديد مواقع، فإن الشركة ستتخذ إجراءات تأديبية حازمة بهذا الخصوص.و شدد البيان على منع هذا التصرف بتاتا، إلا في حال أخذ الموافقة المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أيام من تعرض معمل "بقيق" لمعالجة النفط، التابع للشركة السعودية النفطية، لهجوم بطائرات مسيّرة مفخخة، أدى لوقوع حريق كبير في المعمل، إلى جانب هجوم آخر على منشأة نفطية في خريص، الواقعة على الطريق بين الأحساء والرياض.