إهمالك تلك الأطعمة قد يؤدي إلى "الموت المفاجئ"

جهينة نيوز:

كشفت تقارير إخبارية أن إهمال الشخص لتلك الأطعمة، يمكن أن يعرضه لـ"الموت المفاجئ".

ونشر موقع "الديلي ميديكال" الطبي المتخصص، تقريرا، يحذر فيه من إهمال الناس تناول أطعمة معينة، ما يعرضها للإصابة بارتفاع ضغط الدم، الذي يشكل بدوره خطورة كبيرة على القلب والشرايين والكلى، ويعرض الشخص لـ"السكتات القلبية" أو الجلطات الدموية ما يجعله عرضة للموت المفاجئ.

وأوضح التقرير أن تلك الأطعمة المهملة تحتوي على مضادات أكسدة، تمكن جسم الإنسان من تخفيض نسب الكوليسترول في دمه، ومنع تراكم الدهون على الأوعية الدموية، والتي تساهم بدورها في معالجة أي ارتفاع في ضغط الدم.

وجاءت قائمة الأطعمة التي يتجاهلها الشخص على النحو التالي:

الخضروات الورقية

تضم خضروات مثل السبانخ، والخس، والملوخية، والبقدونس.

ويؤكد التقرير أن تلك الخضروات غنية بالمغنسيوم والبوتاسيوم، التي تلعب دورا رئيسيا في تخفيض ضغط الدم.

الفاصوليا البيضاء

توفر الفاصوليا البيضاء حصة كبيرة من احتياجات الجسم اليومية من الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم، وهي من المعادن المطلوبة لخفض ضغط الدم.

البروكلي

يصلح البروكلي، من آثار ارتفاع ضغط الدم الضارة، وتضبط إيقاع سريان الدم في جسم الإنسان.

الحليب خالي الدسم

يمكن أن يساهم تناول الحليب خالي الدسم يوميا، في تخفيض ارتفاع ضغط الدم، بمقدار يتراوح ما بين 3 إلى 5%.

زيت السمسم

إضافة زيت السمسم إلى الأطعمة والسلطات، له مفعول السحر في تخفيض ضغط الدم، لما تحتوي من مركبات الفلافونيدات، التي تعمل بصورة خاصة على تقليل نسب الكوليسترول في الدم.

الموز

يحتوي على نسب بوتاسيوم كبيرة جدا، التي لها دور كبير في تنظيم عمل الدورة الدموية.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة الخالية من السكر، على مضادات أكسدة تخفض مستويات الكوليسترول الضار بنحو 10%.

الرمان

يضم توليفة رائعة من الفيتامينات والمعادن، التي تساهم في امتصاص الدهون من جسم الإنسان.

العدس

يعد مصدر رائع للبوتاسيوم، الذي يساهم أيضا في تخفيض ضغط الدم في جسم الإنسان.