مقطع فيديو يثير الجدل على تويتر ومطالبات من اهل الفن بمحاسبة صاحبه

جهينة نيوز:

انتشر مقطع فيديو على تويتر مثيرا الجدل حول تعامل أحد الآباء مع ابنته الصغيرة التي لم تبلغ العام الاول من عمرها بقسوة شديدة

بدا الأب خلال الفيديو منهكا من كثرة ضربه لابنته والمحاولات معها للوقوف على قدميها رغم صغر سنها وعدم بلوغها الوقت الذي يجب ان تقف فيه

الطفلة كانت قد وصلت لحد الإعياء لم تستطع أن تفعل شيئا سوى بضع صرخات من الألم عبرت فيها عن قليل مما تشعر به

وحشية الأب خلال الفيديو حولته إلى ترند تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة مشيرين إلى انه يحاول الانتقام من هذه الطفلة لسبب غير معروف

الفيديو نال اهتماما خاصا في الاوساط الفنية في الوطن العربي وتفاعل أغلب الفنانين معه مطالبين بمحاسبة الأب مهما كانت جنسيته

تم الكشف عن جنسية الفاعل الذي اطلق مقطع فيديو معتذرا للرأي العام وبرر فعلته بأنه يهتم باربعة اطفال بعد ان تركته أمهم منذ ما يقارب الاسبوعين وان الفيديو قديم وقد استخدمته زوجته لاغراض كيدية وكان وقتها يحاول مساعدة الطفلة على المشي

استجابت السلطات الامنية السعودية لمناشدات أهل الفن ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وألقت القبض على الأب المعنِّف لطفلته ذات العام الأول ووفرت الرعاية اللازمة لاطفاله الاربعة بالتنسيق مع الجهات المعنية