منى أبو حمزة تكشف عن المطربة المفضلة لدى سيمون أسمر

جهينة نيوز:

في لحظة ذكريات جمعتها بالمخرج الكبير سيمون أسمر عبر برنامج ديو المشاهير الذي اجتمعا فيه كأعضاء لجنة تحكيم كشفت الإعلامية منى أبو حمزة عبر تغريدة لها على موقع “تويتر” عن إسم المطربة المفضلة لدى المخرج الراحل سيمون اسمر.

فخلال تأدية الفنانة عزيزة في إحدى حلقات “ديو المشاهير” أغنية “مالي” للمطربة الكبيرة وردة الجزائرية، همس سيمون أسمر لمنى قائلا لها: “وردة هي المفضلة لدي”.

و كان أسمر قد أطل على شاشة Mtv حيث شارك في الموسمين الماضيين من “ديو المشاهير” وجلس بلجنة تحكيم البرنامج الى جانب كل من الفنان أسامة الرحباني و الإعلامية منى أبو حمزة.