الفنان العالمي مينا مسعود يعاني من العنصرية بسبب ملامحه الشرق أوسطية

جهينة نيوز:

صرح الفنان العالمي، مينا مسعود، بعدد من التصريحات لوكالة رويترز، على هامش مشاركته في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وهذا أبرز ما قاله

- بدأت مشواري الاحترافي، منذ نحو 10 سنوات، وكانت أغلب أعمالي تليفزيونية، لكن جميع الأدوار التي عرضت علي كانت تنحصر في الفتى العربي أو الشرق أوسطي، بسبب ملامحي.

- دوري في علاء الدين، الذي أفخر جدا به، لم أكن لأحصل عليه لولا أن صناع العمل كانوا يبحثون عن وجه جديد بملامح شرق أوسطية.

- رغم أنني أصبحت معروفا بشكل أكبر لم يُعرض علي أي عمل سينمائي طول الأشهر الثلاثة الماضية.

- على مستوى الأجور يختلف الأمر وليس كما يتصور البعض، فأنا لم أحصل على أجر كبير في دور "علاء الدين".

- في هوليوود الهيمنة لذوي البشرة البيضاء أو السود من أصل أمريكي، أما الأعراق الأخرى سواء من أمريكا الجنوبية أو الشرق الأوسط أو أسيا فيخوضون طريقا صعبا طويلا.

- أسست مؤسسة غير هادفة للربح باسم (إي.دي.إيه) تهدف إلى مساعدة الموهوبين بمختلف مجالات الفنون وإتاحة الفرص لهم لتحقيق حلمهم.

- أطمح أن تسعى المؤسسة لمساعدة الموهوبين في الرقص أو الرسم أو الموسيقى في تحقيق حلمهم، ففي بعض الأحيان لم تكن لدي القدرة المالية على الذهاب أو الاستعداد بشكل لائق لتجارب الأداء السينمائي من أجل الحصول على دور في فيلم، أتمنى أن نساهم في تسهيل ذلك.

- تعجب البعض من إنشاء هذه المؤسسة بعد نجاح فيلمي الأول فقط، لكني أصررت على أن أبدأها الآن حتى ولو على مستوى صغير وكلما كبرت ستكبر معي.

يُذكر أن مينا مسعود وُلد في القاهرة عام 1991، وهاجر مع أسرته إلى كندا، وبسبب شغفه بالتمثيل، أصر على دراسته برغم تحفظ أسرته، التي كانت تود حصوله على شهادة دراسية بأحد التخصصات العلمية، وبعد عدة سنوات نال دور بطولة في النسخة الحية من فيلم "علاء الدين"، مع ويل سميث، الذي حقق إيرادات تجاوزت المليار دولار.

ويشارك مسعود حاليا في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وألقى كلمة في حفل افتتاح الدورة، التي أقيمت يوم الخميس الماضي.