روحاني: الأعداء غير قادرين اليوم على شن عدوان على إيران ولن نسمح لأحد بانتهاك حدودنا

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ اليوم الأحد أن إيران تستطيع من خلال صمودها أن تجتاز هذا الطريق الصعب وبذلك ستجبر الأعداء أن يحترموا ​الدولة​ الإيرانية وشعبها.

وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني خلال كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى الحرب مع العراق وقال فيها " أن الأعداء اليوم غير قادرين على شن عدوان على إيران".

وأضاف روحاني قائلا " فهم يمارسون الحرب الاقتصادية ضدنا والتي هدفها تدمير إيران وتجزئتها". وشدد قائلا: "أننا لن نسمح لأيّ أحد بالاعتداء على أرضنا ونحن لسنا أهل الذلة".

وأشار أن إيران ستصمد في مواجهة الحرب الاقتصادية والنفسية والتهديد بالحرب العسكرية معتبرا الوجود الأمريكي يتسبب في زعزعة الأمن في الخليج والعراق وأفغانستان، وأن الولايات المتحدة تريد السيطرة على المنطقة وثرواتها.

واعتبر روحاني أن قوات بلاده وقفت إلى جانب العراق وسوريا وفلسطين وحاربت الإرهاب وجلبت الأمن للمنطقة، مضيفا أن إيران تمد يد الصداقة والأخوة لجميع دول الجوار ومستعدة للتغاضي عن أخطائهم السابقة.