هزيمة مدوية لبرشلونة في غرناطة

جهينة نيوز:

فجر فريق غرناطة مفاجأة مدوية بفوز على ضيفه برشلونة بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز اللاعب النيجيري، رامون عزيز، هدف التقدم لأصحاب الأرض مبكرا، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية.

وضاعف اللاعب البديل، ألفارو فاديو، النتيجة لغرناطة، في الدقيقة 66 من ضربة جزاء.

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ومني برشلونة، حامل اللقب، بالهزيمة الثانية في الموسم، مقابل انتصارين وتعادل واحد، وتراجع إلى المركز السابع، حتى الآن، على سلم ترتيب الليغا.

في المقابل، حقق غرناطة، العائد هذا الموسم إلى دوري الأضواء، انتصاره الثالث على التوالي، مقابل تعادل وخسارة واحدة، وارتقى إلى صدارة الدوري، بانتظار نتائج المباريات المتبقية ضمن منافسات هذه الجولة.