أبراج الأحد 22 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٢/ ٩: متعدد المواهب نشيط صاحب حظ كبير مجتهد وحكيم، حذر بصداقاته لا يؤمن بها إلا فيما ندر، مسؤول تنظيمي، حساس منفتح يميل للهو والتسلية، يؤثر على حياة الاخرين وعنده التزام عاطفي، فرصة للتطور والارتقاء، سفر تنقل وترفع وللبعض استعادة الاحوال جيدة والطريق سالكة مشاريع مستقبلية طموحات متعددة والنجاح حليف اكبر، مسالة عقار تكون لصالحك، عتبة جديدة او فرصة ارتباط لمن وضعه يسمح

الحمل: يوم ضعيف وقليل الحظ لا تجازف باستقرارك العائلي تعاني من متاعب شخصية حاول توضح كلامك ولا تترك مجال لاي سوء تفاهم يحصل بينك وبين احد افراد عائلتك، منفعل وعواطفك قوية خصص وقت

للاحبة وانتبه على صحتك، لا تشكك بقدراتك أمام احد، اليوم مهم لاحراز تقدم مهني او عملي

الثور: نهار نشيط قادر تعبر عن رأيك بوضوح وتوسع دائرة تحركاتك وتفكر برحلة او سفرة قصيرة، فرص لحصد أرباح انتبه من تناقل الاخبار للطلاب يوم جيد للدراسة فرص مالية واعمال اضافية لقاءات، تمتلك افكار باهرة، تبدأ صفحة جديدة بحياتك

الجوزاء: تزداد ثقتك بنفسك، تلاقي النجاح، انتبه من صرف الاموال ولتكن نيتك صافية حتى تتلقى دعم مالي ولا تتردد بالتعبير عما يدور في قلبك من عواطف، يوم جيد لتظهر صدق نواياك، لا تعاند ولا تتشبث، برر عملك واظهر مهارة طباعك المتقلبة، احذر مخالفة القوانين في القصة المالية التي تظهر عندك اليوم

السرطان: انت تحت تأثير القمر وهذا يحسن لك وضعك، يعدك بجديد او لقاء يعزز اعمالك، تنطلق ببناء مرحلة جديدة، تتوضح لك بعض المعطيات، فرصة للتعامل مع غرباء، تعالج استحقاق، تنشغل بوضع حجر اساس وتبدأ صفحة جديدة، حلول مذهلة لانك تمتلك افكار باهرة

الاسد: أنت بموضع المتلقي، لكن لا تحسم شان خاص فيك ولا تقرر اي مصير، يوم فارغ من الطاقة، لا تعر اهمية لأي سبب، حاول الا تقحم نفسك في مشاريع جديدة، القمر ينتقل لعندك غدا فتتوضح لك بعض الامور، تتعرض امورك للمصاعب والعراقيل، لا تشكك بقدراتك امام احد، فترة فارغة من الحظوظ، هدوء بالاجواء، ابحث عن استشارة

العذراء: تعيش فترة اجتماعية جيدة تلفت الأنظار، سحر بشخصيتك لتلتقي بأشخاص مهمين وتكون نقاشات مفيدة، زيارات واتصالات لصالحك تعيد المياه لمجاريها، كن جريء، تطمئن خواطرك وترى معارف جدد وتستفيد في مجال العمل وركز على مركزك الاجتماعي، يوم جيد للقاءات، ابتعد عن المشاكل ولا تتردد بالاستشارة، الاصدقاء حولك جدد او قدامى

الميزان: طباعك متقلبة، لا تجادل ولا تختلف مع المسؤولين عنك، انت على موعد معهم فلا تنجرف وراء انفعال وتتهرب من الواجبات، تعاون مع الاخرين وانظر للامور بموضوعية، توتر بشأن وضع طارئ، كن خفيف الظل وغير معقد وغير متطلب حتى تمشي امورك بروية وتاني وانتبه لصحتك، خذ فيتامين بي، لا تعاند ولا تتشبث بموقفك، تشتد الضغوطات عليك، يوم صعب

العقرب: تسجل تقدم واضح على مختلف الأصعدة تتابع تحركات سابقة وتؤكد عليها حتى تحقق أشياء فرص لتوضح رأيك وتتحرك نحو تسوية نصيحة لا تعاند، نجاح في حركة معاملات واتصالات عمليات بيع وشراء واستقبال وتوديع زوار، الحركة عنوان نهارك، مسؤوليات عديدة متلاحقة تدفعك للعمل بساعات اضافية بسبب زيادة الضغوط وزيادة الحركة

القوس: تعيش تجربة مهمة خاصة من خلال تحمل مسؤولية عائلية، انت على موعد مهم تشكو من اهمال وغياب الاصدقاء انت بحاجة لنقاش مسائل مالية معاملات مصرفية قانونية لا تيأس تجد حليف داعم، تغمرك القوة والثقة بالنفس، تقدم وتكثيف حركة، تظهر مصاريف استشفائية

الجدي: انتبه من تأثيرات القمر ببرج السرطان قد تتعرض لظلم أو تحدي لذلك لا تنجرف وراء مشاكل، لا تعرض علاقاتك للقطيعة بشرط لا تنتقد احد الشركاء، قد يكون كلامك جارحا، رتب أمورك وسوها بالتي هي احسن، تاجيل والعرقلة والتخريب، متفاهم بشراكتك، انتبه من أي خلاف

بالنسبة لك، لا تماطل ولا تنسى ان الوقت ضيق و ثمين ومثمر، لا تبالغ بنفسك وتعرض نفسك للارهاق، اطلب مساعدة من العائلة وزملاء، استرح من وقت لاخر، تنقل وتغيير بمكان العملولا تقع ضحية تسرع بل بادر من الساعات الاولى لتنسيق الاوليات، قد تعاني من الارهاق

الحوت: نهار يحمل معنويات عالية وجديدة تزول بعض المشاكل تحرك وقرب المسافة بينك وبين الاحبة حتى تحصل على هدفك يوم غني ومتألق تجد حلول مناسبة، يوم مناسب لتقضي وقتا سعيدا مع الاحبة وتعيش وقتا مع الاطفال، تغيير مكان اقامة، تبرر كلامك وتوضحه لانك ستكون جاهز للاتصال بأحد او زيارة طارئة، الظروف داعمة لافكارك، انطباعاتك جيدة ومثمرة