غوغل تكشف عن حاسوب كمي بقدرات خارقة

جهينة نيوز:

كشفت شركة غوغل الأمريكية عن إنشائها أول حاسوب كمي يمكنه إجراء عمليات حسابية تتجاوز قدرة الحواسيب الأكثر قوة حالياً.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن ورقة أعدها باحثون من غوغل وتم نشرها على موقع ناسا الإلكتروني قولها إن معالج هذا الحاسوب قادر على إجراء عملية حسابية في غضون ثلاث دقائق و20 ثانية قد تستغرق أكثر الأجهزة تقدماً اليوم قرابة 10 آلاف سنة لحلها.

وأشار الباحثون إلى أن “هذا التسارع الدراماتيكي بالنسبة لجميع الخوارزميات الكلاسيكية المعروفة يوفر إدراكاً تجريبياً لسيادة الكم على مهمة حسابية ويبشر بظهور نموذج حوسبي متوقع كثيراً” حيث تمثل هذه التجربة الحساب الأول الذي لا يمكن تنفيذه إلا على معالج الكم.

ووفق الباحثين فإن الحواسيب الكمية تستخدم مواصفات في الجزئيات تسمح لها بالالتفاف على قواعد الفيزياء الأساسية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الابتكار في التقدم أشواطاً كبيرة في مجالات متعددة مثل الكيمياء والذكاء الاصطناعي.