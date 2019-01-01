رئيسة النواب الأمريكي تهاجم ابن سلمان ولا ترى أي مسؤولية لحماية السعودية

جهينة نيوز:

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إنها تعارض بشدة أي تحرك عسكري محتمل ضد إيران، ردا على الهجوم الذي تعرضت لها منشآت أرامكو النفطية السعودية الأسبوع الماضي.

وفي مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، اليوم السبت، قالت بيلوسي، "إنهم يجلسون (الحكومة الأمريكية) أمام شخص قطع صحفيا (جمال خاشقجي)، وذوب بقاياه بالمواد الكيميائية، لا أرى أي مسؤولية من أجل حماية المملكة العربية السعودية والدفاع عنها"، وذلك حسب صحيفة "واشنطن بوست".

وأعربت بيلوسي، عن اعتقادها أن "لا يذهب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبعد من فرض عقوبات اقتصادية على إيران"، موضحة بالقول "لا أعتقد أن الرئيس ترامب سيوجه ضربة عسكرية على إيران، إنه يعلم أنه لا توجد شهية للحرب في بلادنا".