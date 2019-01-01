مناورات إيرانية روسية صينية مشتركة في بحر عمان والمحيط الهندي

جهينة نيوز:

أعلن رئيس قسم الشؤون الدولية والدبلوماسية الدفاعية في الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد قدير نظامي أن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين ستجري قريبا بصورة ثلاثية الأطراف في شمال المحيط الهندي وبحر عمان.

وأوضح نظامي في تصريح لوكالة فارس الإيرانية اليوم أن “المناورات ستجري في المياه الدولية والحرة أي المحيط الهندي وبحر عمان ولن تشمل الخليج” لافتا إلى أن “إيران أجرت من قبل مناورات مع سلطنة عمان التي لها سواحل على بحر عمان والخليج وهو أمر طبيعي تماما”.

وأوضح نظامي أن المناورات تستهدف تحقيق نتائج مختلفة تشمل في الكثير من الأوقات تبادل الخبرات التكتيكية والعسكرية وتحمل أحيانا أهدافا سياسية وتشير إلى نوع من التناغم بين المشاركين.