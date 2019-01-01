علماء صينيون يكتشفون سبب مرض غامض يصيب الكبد

جهينة نيوز:

اكتشف علماء من الصين أسباب مرض الكبد الدهني غير الكحولي الذي يتميز بتراكم الدهون في كبد الإنسان غير المدمن على الكحول وتبين أنه يحدث بفعل نوع من البكتيريا.

وذكر موقع ميديكال بريس الطبي أن الباحثين اكتشفوا وجود أحياء مجهرية لدى 60 مريضاً يعانون مرض الكبد الدهني غير الكحولي لافتين إلى وجود عدة سلالات من بكتيريا تنتج الكحول أكثر من المعتاد في أمعائهم.

واستناداً إلى هذه النتائج بدأ الباحثون بإعطاء طعام يحتوي على هذا النوع من البكتيريا للفئران المخبرية مدة ثلاثة أشهر ولاحظوا أنه بعد مضي الشهر الأول تطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي لدى الفئران وبعد شهرين ظهرت الندب على كبدهم التي تشير إلى إصابة الكبد بأضرار.

وكان العلماء اكتشفوا لأول مرة علاقة بين الاضطرابات والبكتيريا لدى الأشخاص الذين يعانون هذا المرض.