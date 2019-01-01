ابتكار مادة أكثر سواداً بعشر مرات من اللون الأسود المألوف

السبت, 21 أيلول 2019 الساعة 18:27 | تكنولوجيا, علوم أخرى

ابتكار مادة أكثر سواداً بعشر مرات من اللون الأسود المألوف

جهينة نيوز:

نجح مهندسون أمريكيون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في صناعة مادة أكثر سواداً بعشر مرات من اللون الأسود الغامق المألوف.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن المهندسين قولهم إن هذه المادة مصنوعة من أنابيب نانوية كربونية مصطفة عمودياً وهي عبارة عن خيوط مجهرية من الكربون تم إنشاؤها على سطح ورق ألمونيوم محفور بالكلور.

وتمتص المادة 995ر99 بالمئة من أي ضوء قادم ويمكن لهذه المادة حجب أي شيء بصرف النظر عن الزاوية التي يتم النظر عبرها.

ولعرض الابتكار قام الفريق بوضع ماسة أمام المادة الفائقة السواد الأمر الذي جعل الجوهرة متعددة الأوجه تبدو وكأنها مسطحة.

وتقدم مبتكرو المادة بطلب للحصول على براءة اختراع معلنين استعدادهم لإتاحتها مجاناً لأي فنان يرغب في استخدامها بشكل فني وغير تجاري.


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