الشرطة الفرنسية تعتقل العشرات من محتجي حركة (السترات الصفراء)

جهينة نيوز:

نظم محتجو حركة “السترات الصفراء” مظاهرات جديدة اليوم في إطار مواصلة تحركهم الاحتجاجي ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاجتماعية والاقتصادية فيما واجهتهم الشرطة الفرنسية بإطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال العشرات.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن عدد المحتجين الذي اعتقلتهم الشرطة الفرنسية خلال قمعها للمظاهرات ارتفع إلى مئة وستة متظاهرين لافتة إلى أن هذه الاحتجاجات الجديدة تزامنت مع مظاهرات للمتقاعدين في باريس اعتراضاً على مشروع إصلاح قانون التقاعد الذي ينوي ماكرون القيام به ومع مظاهرات من أجل حماية البيئة والمناخ والاحتفالات بيوم التراث الأوروبي.

من جهتها قررت السلطات الفرنسية اعتماد إجراءات أمنية مشددة مشابهة للتي اتبعتها بنهاية العام الماضي خلال أوج الحراك.

وهدد قائد شرطة باريس ديدييه لاليمون بقمع المتظاهرين قائلاً: “نحن سنكون هناك وبعدد كاف.. وقادرون تماماً على وقف كل مبادرة تهدف لاستمرار هذه التحركات”.

ودخلت مظاهرات السترات الصفراء أسبوعها الـ 45 على التوالي منذ بدء الحراك في تشرين الثاني الماضي.

وكانت الحصيلة السابقة لعدد المحتجين أشارت إلى اعتقال 30 متظاهراً بالتزامن مع إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع خلال قمعها احتجاجات حركة “السترات الصفراء”.

بدورها ذكرت وكالة “فرانس برس” أن السلطات الفرنسية نشرت 7500 شرطي في شوارع باريس مع سيارات مزودة بخراطيم المياه والعربات المصفحة لمواجهة احتجاجات المتظاهرين التي تتزامن مع مسيرة مطالبة بالتحرك من أجل المناخ في العاصمة الفرنسية والاحتفالات باليوم الوطني للتراث الأوروبي.

وقال جيروم رودريغيز الشخصية البارزة في حركة “السترات الصفراء” إن “العديد من الأشخاص سيحضرون إلى باريس” للمشاركة في المظاهرات علماً أن السلطات الفرنسية منعت المظاهرات في جادة الشانزيلزيه وفي مناطق أخرى في قلب العاصمة الفرنسية.

وكانت حركة الاحتجاج غير المسبوقة على سياسات ماكرون الاقتصادية الفاشلة التي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير وتزايد معدل البطالة بين الفرنسيين نجحت في إنزال مئات آلاف الفرنسيين إلى الشارع منذ منتصف تشرين الثاني 2018.