الحرس الثوري: سنسقط كافة الطائرات المسيرة

جهينة نيوز

أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي الجهوزية الكاملة للقوات المسلحة الإيرانية للرد الصارم على أي اعتداء مشددا على عزم بلاده مواصلة إسقاط أي طائرات مسيرة تخترق أجواءها.

وفي كلمة خلال مراسم افتتاح معرض “صيد النسور لعرض غنائم الطائرات المسيرة” اليوم قال سلامي سنواصل إسقاط الطائرات المسيرة التي تنتهك حرمة أجواء بلادنا بكل حزم ولدينا الشجاعة للإعلان عن إسقاطها مضيفا طاقاتنا الكامنة لا تزال غير معلومة ونحن اليوم على أتم الاستعداد لمواجهة السيناريوهات التي يطرحها العدو .

وبين سلامي أن الرد على أي اعتداء لن يكون محدودا وستتم مطاردة المعتدي لمعاقبته.

ولفت سلامي إلى أن إيران حققت تقدما في كل المجالات وخصوصا في تطوير البنى التحتية والمجالات العلمية والتقنية للبلاد.

وتم خلال المعرض في متحف الدفاع المقدس بالعاصمة الإيرانية طهران عرض منظومة الدفاع الجوي “3 خرداد” محلية الصنع التي أسقطت طائرة التجسس الأمريكية المسيرة المعتدية.