يوفنتوس يخطط لجمع 300 مليون يورو

جهينة نيوز:

كشف يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي أنه يسعى لجمع ما يصل إلى 300 مليون يورو من خلال زيادة رأس مال النادي.

جاء ذلك بعد أن أعلن النادي الإيطالي عن خسارة بقيمة 39.9 مليون يورو في السنة المالية المنتهية في حزيران الماضي.

وفي العام الماضي دفع يوفنتوس، الذي فاز ببطولة الدوري المحلي في آخر ثمانية مواسم، 100 مليون يورو إلى ريال مدريد الإسباني لضم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسيصوت حملة الأسهم على هذا الأمر في 24 تشرين الأول.

ويتوقع يوفنتوس تسجيل خسائر في السنة المالية 2019-2020. بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".