أبراج السبت 21 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢١/ ٩ : مراقب، تبدو احيانا خجول، موهوب بالعلوم، تعرف كيف تتكيف مع التميز، خالي من كل العداوات، تعمل للخير بذكاء وشجاعة، اتجاهك صحيح وبسرعة، تخصص وقت للهوايات مفضلة، تجد حل للازمات، قادر على القيادة، روابطك عائلية جيدة، الأيام القادمة قد تجد نفسك في موضع قوة وقادر على فرض ارائك، تلعب دور وسيط في محيط الاجتماعي أو المهني، للبعض ارتقاء وسفر، للبعض صفقات تجارية، تطوير اعمال وجني أرباح، للبعض عقارات، البداية من شهر ١١ و١٢.

الحمل: يعود عليك هذا اليوم بالفائدة، وتعرف كيف تستغله وتحقق هدفا على صعيد عمل او تنقل ةو سفرة قصيرة، كن اجتماعي ولا تتردد، يوم جيد لمتابعة دراسة، انتبه من الدخول لاماكن مزدحمة واماكن مجهولة

الثور: تنشغل بالامزر المالية والممتلكات الشخصية، قد تتعرض لضغوطات وتشعر بالارتباك وتساهم في اختيار جيد ترفع من الامور المالية، قد تفكر بقرض مالي وبعدد الفواتير المستحقة، للبعض مكسب مالي او شراء حاجيات تعتبر من الكماليلت، انتبه من المصاريف والنفقات، مسائل مالية قد توقع على ورقة

الجوزاء: القمر ببرجك وهذا يسمح للعديد من الفرص بتحسين وضعك تدريجيا وتعيش احداث مفاجئة غير متوقعة، حصول تغيير ايجابي يطرأ على حالتك على عكس ما عانيته في الايام الماضية، تنفذ محططاتك التي تعطلت وتعود لممرسة نشاطاتك، مطلوب منك ضبط الاعصاب لان القمر يساعدك على السيطرة

السرطان: نهار فيه برنامج يضمن سير جميع مهامك، وظف مهاراتك احتمال تضطر للاهتمام بمسألة خاصة وطارئة، ابتعد عن الذكريات وكن هادئ لتتفتح باليوم، وعود وفواتير واستحقاقات، تشكر ربك على حظك بالدنيا، مرافقة مريض

الاسد: نهار لمصلحتك، تتجه الأنظار حول اصدقاءك لتدعم نشاطاتك الاجتماعية بالتفاهم والتواصل مع الاصدقاء المقربين، تبادل الاراء ووجهات النظر، تنتقي عدد من الاشخاص وتعيشوا مناسبة وللبعض تجربة عاطفية، للبعض تساؤلات، بكل الاحوال تغيير نمط بحياتك، اليوم يعني لك الكثير بمساعدة الاصدقاء

العذراء: الظرف ضاغط بالنسبة لك، تنظم وقتك وتحترم مواعيدك، مطلوب منك الدقة والمتابعة، حضر جيداً سمعتك على المحك، انتبه لعملك لديك مسؤولية جديدة وتستدرك العمل بحنكة حتى تفوت على خصومك، اعمل بأمانة حتى لا يوقع احد من محيطك مع من تعمل معه، تحافظ على انجازاتك، امتحان لك حسب عمرك، اثبت جدارتك.

الميزان: تتجه انظارك للحركة والتواصل، تغيير مفاجئ لكن لا يحصل على إطار عملك، انطلاقة بطريقة جديدة قد تكون على سفر او اتصالات تكثر، مقابلة مهم تسلط الضوء على مهارااتك، للبعض تخطط لميزانية مالية

العقرب: حسن اداءك فاوض بليونة، استفسر عن كل ما تعرف، حاول ايجاد حل وسط، لا تكن قاسيا مع احبائك، فقد تكون الحظوظ بامور مالية مشتركة او وضع عائلي، او تقع ضحية الواجب، فكر بإيجاد حل مال مع اطراف، اضبط اعصابك وحساباتك ومصاريفك، افسح المحال امام احد ما، تسوية وللبعض نقاشات مالية او مناقشة مريض

القوس: تاخذ الشراكة دور ايجابي، اذا بدات خطوة جديدة باتجاه شركائك وتعمل تحسين على العمل او احتمال تكشف امور من حولك، كن متفائل حتى تنشر الفرح من حولك، اليوم أفضل مما سبق، لكن هناك أعمال كثيرة، مشاورات ترضي الشركاء مطلوب منك الديبلوماسية، يحصل بعض الجدال والخلافات

الجدي: لا تشتك حتى لو تعرضت للضغط بالعمل، استمع لصوتك الداخلي، يوم لك ويوم عليك، اليوم عدم قدرتك على انجاز العمل يترك انعكاس سلبي على صعيد النفسي والجسدي، اعتمد اسلوب منظم حتى تصل لحد التفوق بمشاريعك

الدلو: الجو صافي ترغب بتوسيع دائرة معارفك، انت بحاجة للتمتع بالحياة وتشعر بقوة العاطفة ويسسر الحظ لجانبك على صعيد العمل والعاطفة، يصعب عليك تفسير الشارات الايجابية التي تنهال عليك، وتشكل حوافز وتدفع بمصالحك، تعرف كيف تتمسك بمصالحك، للبعض فرحة بالتقرب من الاولاد او يسمع خبر معهم

الحوت: ينصب اهتمامك على أمور عائلية تواجه ملاحظات مع أحد أفراد عائلتك أو أحد جيرانك لا تفقد السيطرة على اعصابك وتستخدم اسلوب رخيص في الرد على الانتقادات من جهة أخرى ينصحك الفلك بتجنب التعامل بالعقارات البيع والشراء منزل أو سيارة ولا تلزم نفسك بأي عقد عقاري وتعامل ببال طويل مع أفراد عائلتك.