46 جامعة وطنية وعربية وأجنبية في المعرض الدولي السادس للتعليم العالي

جهينة_ عبدالهادي الدعاس

بتنظيم شركة مسارات للمعارض والمؤتمرات، أفتتح وزير التعليم العالي الدكتور "بسام أبراهيم" مساءً امس المعرض الدولي السادس للتعليم العالي والتدريب، بمشاركة 46 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية وطنية وعربية وأجنبية، وذلك في أرض مدينة المعارض بدمشق.

ابراهيم بين في تصريح "صحفي"، أن المعرض يشكل فرصة لتحقيق استراتيجية متبادلة بين الجامعات المحلية والعربية والعالمية تصب في صالح الطالب السوري، وأشار إلى أن المعرض يتيح للطالب التعرف على انظمة الدراسة والتعليم في المرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا، ورسوم الدراسة والخدمات الجامعية، بالإضافة لتوفير مراكز للتأهيل والتدريب.

من جانبه مدير شركة مسارات "أنس ظبيان" أشار إلى أن المعرض يضم جامعات محلية ودولية من دول "البنان والأردن وبلاروسيا وماليزيا" بهدف تبادل المعرفة العلمية وتحقيق تبادل مشترك فيما بينهم، مؤكداً عن وجود اتفاقيات بين الجامعات البلاروسية والسورية التي تصب في صالح الطلاب.

ونوه ظبيان، إلى وجود تعاون مع وزارة التربية لتسير رحلات طلاب المدارس للمعرض للاطلاع أكثر على كافة مفاضلات الجامعة، لافتا إلى أن الجامعات تقدم للطلاب خلال المعرض حسومات تصل إلى 90% و 40% أثناء التسجيل المباشر.

يشار إلى أن أوقات الزيارة يومياً من الساعة 3 ظهراً ولغاية 10 مساء، والمواصلات مؤمنة من كلية الآداب والبرامكة وكلية الاقتصاد وجسر الرئيس وامام المدارس ذهابا وايابا.