نتنياهو يطلب عفو عن الفساد مقابل اعتزال السياسية

الجمعة, 20 أيلول 2019 الساعة 23:22 | سياسة, عالمي

نتنياهو يطلب عفو عن الفساد مقابل اعتزال السياسية

جهينة نيوز:

ذكرت القناة العبرية 13 ان رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ارسل مندوب عنه لمعرفة رأي رئيس كيان العدو الاسرائيلي حول امكانية موافقته على العفو عن القضايا المتهم بها مقابل اعتزاله الحياة السياسية.

و في اول رد فعل له على التسريب الذي نشرته القتاة 13 نقلت وسائل اعلام العدو نفي نتنياهو لهذا الامر فيما ربطت وسائل الاعلام النفي برفض رئيس كيان الاحتلال التدخل لمنحه عفو عن جرائم الفساد.

و يذكر ان نتنياهو ملاحق هو وزوجته و ابنه بجرائم فساد و استغلال السلطة لدى محاكم كيان الاحتلال الاسرائيلي.


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