بدعم جوي أمريكي.. (قسد) تسطو على ممتلكات الأهالي في الجزيرة السورية

جهينة نيوز:

بدعم جوي من قوات الاحتلال الأمريكي تصاعدت عمليات الاختطاف والسطو المسلح ومداهمة المنازل التي تمارسها ميليشيا “قسد” الانفصالية في مناطق انتشارها في الجزيرة السورية وذلك في سياق ارتهانها للمخططات الأمريكية في المنطقة.

وذكرت مصادر أهلية أن طيران “التحالف الأمريكي” نفذ إنزالا جويا بمشاركة 5 مروحيات أباتشي وطائرة “أف 16” الأمريكية وعربات مصفحة وطيران استطلاع إضافة للعشرات من عناصر ميليشيا “قسد” على أطراف بلدة ذيبان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي وفي حي الهفل في البلدة تزامنا مع حملات مداهمة للمنازل ما تسبب بمقتل مدنيين اثنين واعتقال آخرين واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وفي مدينة الرقة وريفها أشارت المصادر إلى “استمرار عمليات الاختطاف ومداهمة المنازل من قبل مسلحي “قسد” التي اختطفت 10 شبان تسعة منهم داخل أسواق المدينة والآخر في قرية السحل بالريف الجنوبي الغربي بالتزامن مع وصول دوريات إلى مدينة الطبقة بالريف الغربي بحثا عن شبان متوارين فرارا من سوقهم إلى التجنيد القسري للقتال في صفوفها كما نشرت هذه الميليشيات 15 حاجزا لها في مدينة الطبقة وذلك بعد دعوات للتظاهر من قبل الأهالي ضد حملات ملاحقة الشبان”.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيات الانفصالية استولت بقوة السلاح على 12 سيارة في مدينة الرقة وريفها.

وشهدت الأسابيع الماضية خروج مظاهرات على نطاق واسع ضد ميليشيا “قسد” في أرياف دير الزور والحسكة والرقة احتجاجا على ممارسات الميليشيا وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها وحالات الخطف والقتل واحتكار النفط وسرقته وبيعه بالتعاون مع الشركات غير القانونية التي تتعامل معها.

حملات الاعتقال طالت اليوم أيضا ريف الحسكة حيث أفادت الأنباء الواردة من هناك بأن “الميليشيات الانفصالية اختطفت 21 شخصا في مدينة رأس العين بالريف الشمالي الغربي واقتادتهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد القسري للقتال في صفوفها”.