مقاطعة المانية تشهد تشوهات في المواليد و السلطات تفتح تحقيق

جهينة نيوز:

دفعت سلسلة ولادات لأطفال يعانون من عيوب خلقية في الأكف والأذرع، في مقاطعة في غرب ألمانيا، السلطات إلى فتح تحقيق.

ووُلد ثلاثة أطفال بتشوهات خلقية في اليد، حيث لم يطور أي منهم الكف أو الأصابع، من جهة واحدة من الجسم، في الفترة ما بين يونيو وأيلول من هذا العام، في ظاهرة محيرة وصفت بأنها "ملفتة للنظر".

وكشف مستشفى Sankt Mary في مدينة غيلسنكيرشن الألمانية، الذي شهد حالات الولادة الثلاث: "لم نر تشوهات من هذا النوع منذ سنوات عديدة"، وأضاف أن تسجيل هذه الحالات المتتالية قد يكون عشوائيا، "ومع ذلك، نجد أن الفترة القصيرة التي رأينا فيها هذه الحالات الثلاث ملفتة للنظر".

ولاحظ المستشفى عدم وجود "أوجه تشابه عرقي أو ثقافي أو اجتماعي" بين عائلات الأطفال الثلاثة، لكنهم جميعا يعيشون في المكان نفسه.

واتصلت RT مرتين بإدارة مدينة غيلسنكيرشن ومستشفى Sankt Mary للحصول على المزيد من المعلومات حول الموضوع، لكنها لم تتلق أي رد.

وفي بيان عام، قال المستشفى: "لم نشهد مثل هذه التشوهات لسنوات، فقد حصلت العديد من هذه الحالات بشكل عشوائي، لكننا نعتقد بأن الفترة القصيرة التي وقعت خلالها هذه الحالات الثلاث صادمة".

RT