الجيش الجزائري يدمر وكرين للإرهابيين في ولايتي تمنراست وباتنة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تدمير وكرين للإرهابيين وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة في ولايتي تمنراست باتنة جنوب وشرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن مفارز تابعة للجيش الوطني الشعبي كشفت ودمرت خلال عملية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي في تمنراست وجبل الرفعة في ولاية باتنة وكرين للإرهابيين وضبطت بداخلهما كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر مشيرة إلى أن هاتين العمليتين تاتيان في إطار مكافحة الإرهاب.

وكان الجيش الجزائري قبض منتصف الشهر الجاري على إرهابي في ولاية بومرداس ودمر وكرين للإرهابيين في البويرة والمدية.