البنتاغون يعرض على ترامب خيارات عسكرية للرد على إيران

جهينة نيوز:

تقدم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة، عددا من الخيارات العسكرية للرئيس دونالد ترامب، في إطار بحث واشنطن سبلا للرد على إيران على خلفية "هجمات" أرامكو.

ومن المقرر أن تعرض الوزارة، في اجتماع مع ترامب بالبيت الأبيض "قائمة بالأهداف المحتملة للضربات الجوية داخل إيران، ضمن ردود أخرى محتملة"، حسبنا نقلت قناة "الحرة" الأمريكية .

كما ستحذر الوزارة ترامب من أن "العمل العسكري ضد طهران قد يتحول إلى حرب".

والخميس، حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة والسعودية من توجيه ضربة عسكرية ضد بلاده، قائلا إنها"ستؤدي لحرب شاملة".

جاءت تصريحات "ظريف" بعد ساعات من اعتبار نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، الهجمات ضدد منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية بأنها "إعلان حرب".

ويحمّل "بومبيو" إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخرا بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد.

وتوعّدت الحكومة الإيرانية، الولايات المتحدة بـ "ردٍ قاسٍ وفوري" على أي هجوم قد يستهدفها على خلفية استهداف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" السعودية، بحسب وكالة "إرنا".