طهران تهدد واشنطن: سنرد على أي عدوان من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي

جهينة نيوز:

قال يحيي رحيم صفوي، المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، إن شعبهم "سيرد على الأمريكيين إن تآمروا على بلادهم، من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الهندي".

جاء ذلك في كلمة لـ"صفوي" قبيل خطبة صلاة الجمعة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأضاف: "الأمريكيون يعرفون جيدا أننا نحظى بقائد حكيم وشجاع وأن سياسة ايران متمثلة بالعمل على إرساء الأمن والسلام، ونأمل أن يدرك الأعداء الإقليميون والدوليون بأن ايران لا تسعى للتوسع والهجوم على أي دولة".

والخميس، حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة والسعودية من توجيه ضربة عسكرية ضد بلاده، قائلا إنها"ستؤدي لحرب شاملة".

جاءت تصريحات "ظريف" بعد ساعات من اعتبار نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، الهجمات ضدد منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية بأنها "إعلان حرب".

ويحمّل "بومبيو" إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخرا بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد.

وتوعّدت الحكومة الإيرانية، الولايات المتحدة بـ "ردٍ قاسٍ وفوري" على أي هجوم قد يستهدفها على خلفية استهداف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" السعودية، بحسب وكالة "إرنا".

والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة"أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة"الحوثي" اليمنية.

ويعد هذان المجمعان، القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أوالتكرير.