رئاسة الجمهورية تنبه المواطنين من التزوير

الجمعة, 20 أيلول 2019 الساعة 14:20 | شؤون محلية, أخبار محلية

رئاسة الجمهورية تنبه المواطنين من التزوير

جهينة نيوز:

نشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة تنويه هامة موجهة للمواطنين السوريين.

وقالت الرئاسة في رسالتها: " ردا على استفساراتكم ورسائلكم حول الصفحة التي تحمل اسم ((رئاسة الجمهورية السورية_مكتب المفقودين)) على فيسبوك.. نؤكد لكم مجددا بأنها ((صفحة #مزورة)) ولا علاقة لها برئاسة الجمهورية أو أي من المكاتب الرئاسية.. وتهدف لجمع معلومات وتفاصيل من أهالي #المفقودين لاستخدامها لاحقا لغايات مشبوهة.."

واضافت الرئاسة: "المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية يؤكد أن الصفحة الوحيدة الخاصة برئاسة الجمهورية العربية السورية على #الفيسبوك هي هذه الصفحة فقط التي يصل عدد الإعجابات بها إلى اكثر من 1.7 مليون لايك حتى الآن.. وهذا رابطها:

https://www.facebook.com/SyrianPresidency"


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